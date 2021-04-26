МВД: главные ошибки при сдаче на права

Среди наиболее частых — не уступил дорогу и создал помеху другому автомобилю или пешеходу.

Материалы по теме Экзамен на права по-новому заваливают 87%

Как мы уже писали, новый регламент усложнил сдачу экзамена в ГИБДД. За период с 1 по 20 апреля выставлено свыше 138 тыс. неудовлетворительных оценок за сдачу практического экзамена, водительские права удалось получить 71 тыс. кандидатов в водители.

В МВД назвали главные ошибки кандидатов в водители: они не уступают дорогу или создают помеху транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество; нарушают требования дорожной разметки; не включают указатели поворота; неуверенно управляют транспортным средством.

Среди других ошибок представитель МВД назвал ТАСС ошибки маневрирования: «параллельная парковка» и «заезд в бокс». Эти навыки раньше проверяли в ходе экзамена «площадка».

Пока действует переходный период: если кандидат сдал до 1 апреля экзамен на площадке, то при проведении практического испытания ранее проверенные навыки будут учтены. Для тех, кто сдает экзамен впервые, «площадку» и «город» объединили, все навыки проверяют в ходе одного общего экзамена. Таким образом, Госавтоинспекция теперь оценивает будущих водителей в условиях реального дорожного движения.

На прошлой неделе в Общественной палате обсуждали 12 пунктов, описывающих и регулирующих средства индивидуальной мобильности.

Фото: Depositphotos