Водителей, видимо, не учили в автошколах, как проезжать такие перекрестки. А жаль...

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На одном из перекрестков в Кентукки (США) вдруг появилось круговое движение, но, увы, никто не подсказал местным жителям, как проезжать такие перекрестки.

Дело в том, что в США перекрестки с круговым движением большая редкость (7100 штук на всю страну), и большинство американцев просто не знают, как их проезжать. Появившись в сельской местности, такой перекресток буквально свел жителей с ума.

Раньше здесь был обычный перекресток, по которому в сутки проезжало 4000 автомобилей и периодически случались страшные аварии. Чтобы сделать перекресток безопаснее, местные власти решили пустить движение по кругу.

Видео, опубликованное на Reddit пользователем u/EVOsexybeast, показывает, что все пошло не по плану. Люди шокированы и вытворяют невероятные вещи, двигаясь по встречке и по часовой стрелке. Интересно, что они при этом говорят и думают.

Узнать больше о принципах проезда перекрестков с круговым движением вы можете здесь.

Фото, видео: YouTube