Можно ли перевернуться на небольшой скорости

Даже на малых городских скоростях можно серьезно повредить свой автомобиль — если, например, отвлекаться на девушек в окнах соседних машин.

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Современные автомобили стали безопаснее и прощают водителям многие ошибки управления. Однако голову все равно нужно включать.

На снятых где-то в Филадельфии (США) кадрах видно несколько автомобилей, стоящих на светофоре, а в окне одного из них сидит девушка в очень задорном настроении. Казалось бы, что-то сейчас случится именно с ней, но нет. Маху дал водитель Hyundai в правой полосе, стоящего прямо перед автомобилем с видеорегистратором. Машину постепенно уводит вправо, и она врезается в припаркованный автомобиль.

Поразительно, но, несмотря на низкую скорость, Hyundai перевернулся. Совершив полный оборот, он снова встал на колеса поперек улицы.

Судя по показаниям спидометра автомобиля, едущего за Hyundai, перевертыш вряд ли успел разогнаться до скорости более 40 км/ч.

А еще это ДТП — лишнее напоминание, насколько опасно сидеть в проеме окна едущего автомобиля. Озорник может и не пострадать, но другие участники дорожного движения, боясь задеть акробата, могут попасть в аварию.

Сколько вещей может поместиться в пикап? Ни за что не догадаетесь, пока не увидите это короткое видео.

Фото: Depositphotos

Видео: instagram.com