Хитрый автовладелец пытался избежать наказания, но ему это не удалось.

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Инспектор остановил автомобиль с нечитаемым номером, а именно — одна из букв номерного знака была заляпана грязью, это при том, что погода в это день была сухая, а машина чистой. Налицо была уловка водителя, который явно пытался скрыть номерной знак.

Был оформлен протокол по части 2 статьи 12.2 за управление автомобилем с видоизмененными знаками с применением материалов, препятствующих идентификации регистрационных знаков, и дело направили в суд.

По этой статье предусмотрено наказание не только в виде штрафа 5 тысяч рублей, но и лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Какую меру избрать, решает только суд, напоминает «Российская газета».

После этого автовладелец стал намеренно тормозить рассмотрение дела: не являлся на заседания суда, ссылаясь на пандемию, потом на то, что болен, потом стал присылать ходатайства, что за рулем был не он, по городу ездит машина-двойник, которой управляет неизвестно кто, что инспектор составил фиктивный протокол, не установив личность нарушителя. А потом и вовсе сделал странное заявление, что букву под грязью можно было распознать.

Суды всех инстанций посчитали, что уважительных причин для неявки автовладельца на слушания не было — ограничения по пандемии к моменту рассмотрения дела были сняты. Справок, подтверждающих его болезнь, он не предоставил и в полицию по поводу машины-двойника не обращался.

Что же касается того, что букву можно было прочесть, то для квалификации дела по части 2 статьи 12.2 это не важно, она предусматривает ответственность именно за попытку скрыть номер.

Если визуальный осмотр машины позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что загрязнения нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации регистрационных знаков, водитель привлекается к ответственности по части 2 статьи 12.2.

Суды установили, что машина была чистой, дорога чистой и сухой, даже на знаке не было пыли. И только одна буква знака оказалась заляпана грязью.

Кроме того, на момент рассмотрения дела мировым судом за автовладельцем значилось много штрафов, которые он не оплачивал, что послужило отягчающим вину обстоятельством. Поэтому ВС поддержал решение нижестоящих судов о лишении этого водителя прав на 2 месяца.

Ранее ВС разъяснил разницу между поддельными и подложными номерами, это важно для квалификации преступления.

Фото: ТАСС

Коллаж: «За рулем»