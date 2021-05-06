Реакция быка на машину: ну не нравишься ты мне!

Не получив ответной реакции, животное, похоже, даже слегка расстроилось.

Этот видеосюжет снят в местечке под Рио-де-Жанейро (Бразилия). Автор утверждает, что быка никто не провоцировал, машина просто стояла на месте, но рогатый почему-то отреагировал на нее неожиданно, усмотрев в транспортном средстве соперника. Видимо, в этом было все дело, так как бык был не один, а прогуливался вместе со свей телочкой. По крайней мере, так решили пользователи.

«Он почти прошел мимо, но заметил, что водитель смотрит на его цыпочку! „Подожди! Что ты смотришь !! ???“, — пишет один из пользователей видеохостинга. Есть и другие соображения по этому поводу: „Бык, вероятно, имеет приостановленную лицензию (лишен прав) и не имеет страховки“, „Странно, машина ведь не красная!“, „Это было показательное выступление для его леди“.

Впрочем, руководствоваться животное могло и совсем иными соображениями, об этом мы можем только догадываться. А вот что несомненно — автовладелец наверняка был раздосадован такими «внезапными» повреждениями.

Водителю из Польши пришлось столкнуться не с одним животным, а с целым стадом, решившим пересечь дорогу.



Видео: YouTube