Угнал автомобиль у друга, но подвела эсэмэска

Вот так и давай приятелю покататься! Тот прикинулся, что автомобиль похитили вместе с ним, но полиция быстро распутала дело.

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Взволнованный мужчина подбежал к сотруднику полиции Тайбюрона (США) и сообщил, что его автомобиль угнали. Пострадавший рассказал, что одолжил машину знакомому, но тот не вернулся в назначенное время, а свой телефон владелец забыл в машине. Он пробовал звонить на свой номер, но никто не отвечал, полицейским тоже не удалось дозвониться, но вскоре на телефон полиции пришло текстовое сообщение с телефона друга, что его похитили вместе с машиной. Полиция Тайбюрона выпустила информационный бюллетень с ориентировкой и начала разыскивать похитителя.

Инцидент произошел в 14:35 в понедельник, а во вторник после полуночи офицер Калифорнийского дорожного патруля заметил этот автомобиль на межштатной автомагистрали 10 между Баннингом и Индио, а это около 800 км от Тайбюрона. Полицейский остановил машину и обнаружил «похищенного мужчину» за рулем. Никаких признаков того, что автомобиль угнали вместе с ним, не было, пишет The Mercury News. Мужчину арестовали и отправили в тюрьму округа Риверсайд.

Поскольку уехал горе-угонщик довольно далеко, теперь в полиции думают, как вернуть пострадавшему его автомобиль. Согласно предварительным данным следствия, «друг» так увлекся автомобилем, что решил, таким образом, подольше покататься. Но с эсэмэской он сглупил, с владельцем авто ему, возможно, удалось бы договориться, а теперь придется отвечать и за введение в заблуждение органов правопорядка.

Этот парень ухитрился угнать автомобиль полиции и проехать на нем 50 км без рук (они были в наручниках).



Коллаж на заставке: «За рулем»