А новый Дастер и новую Ниву будут собирать на одной конвейерной линии.

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Стратегия развития АВТОВАЗа за последние годы менялась несколько раз под действием разных факторов. Недавние события повлияли на нее особенно сильно: речь о введении в действие плана Group Renault под названием Renaulution и переходе под полный контроль АВТОВАЗа завода GM AVTOVAZ, ныне «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ). «Русский автомобиль», пользуясь собственными источниками информации, разбирался, что теперь представляют собой планы развития отечественного бренда.

Особое место в этих планах занимает оптимизация производственных мощностей. Как уже сообщалось, на АВТОВАЗе объявили о скорой консервации завода ЛЗТ и переносе сборки Lada Niva Travel на одну линию с соплатформенной Niva Legend — т.н. третью нитку конвейера.

Следующая фаза — это Гранта второго поколения, хотя в полной мере так называть ее уже нельзя: по данным источника, построенная на платформе Renault CMF-B LS, эта машина сменит название, но собираться будет там же, где делают нынешнюю: в цехе «Калина» (пятая нитка конвейера), где ранее производили Lada Kalina и две модели Datsun. Компанию новой вазовской машине на этой линии составят «родственники» по платформе — новые Renault Logan и Sandero.

Для лифтбека, одной из четырех модификаций Гранты, это будет уже второй переезд: до 2018 года его делали в Ижевске (на фото), а потом перевели в Тольятти. Нынешний переезд — менее глобальный, в пределах завода

А что же нынешняя Гранта? Источник сообщает, что ее выпуск будет продолжен — ею окончательно дозагрузят «внедорожную» третью линию, отведенную для Niva Legend и Lada Niva Travel.

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На главном конвейере АВТОВАЗа есть еще линия B0, где сейчас делают машины французского и российского брендов на одноименной платформе — XRAY, Largus и «старые» Renault Logan и Sandero. Эта линия, согласно приведенным данным, станет «кроссоверной»: там будет идти сборка нового Renault Duster и Lada Niva нового поколения (Нива-3), которые также унифицированы по платформе CMF-B LS.

Отдельный вопрос — это перенос мощностей московского завода Рено Россия на территорию законсервированного ЛЗТ. Под данным источника, окончательного решения до сих пор не принято, и если это и произойдет, то после 2026 года.

А вот с обликом новой Нивы ясность, наконец, наступила — на АВТОВАЗе утвердили дизайн перспективного внедорожника.

Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС