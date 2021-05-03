Стратегия развития АВТОВАЗа за последние годы менялась несколько раз под действием разных факторов. Недавние события повлияли на нее особенно сильно: речь о введении в действие плана Group Renault под названием Renaulution и переходе под полный контроль АВТОВАЗа завода GM AVTOVAZ, ныне «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ). «Русский автомобиль», пользуясь собственными источниками информации, разбирался, что теперь представляют собой планы развития отечественного бренда.
Особое место в этих планах занимает оптимизация производственных мощностей. Как уже сообщалось, на АВТОВАЗе объявили о скорой консервации завода ЛЗТ и переносе сборки Lada Niva Travel на одну линию с соплатформенной Niva Legend — т.н. третью нитку конвейера.
Следующая фаза — это Гранта второго поколения, хотя в полной мере так называть ее уже нельзя: по данным источника, построенная на платформе Renault CMF-B LS, эта машина сменит название, но собираться будет там же, где делают нынешнюю: в цехе «Калина» (пятая нитка конвейера), где ранее производили Lada Kalina и две модели Datsun. Компанию новой вазовской машине на этой линии составят «родственники» по платформе — новые Renault Logan и Sandero.
А что же нынешняя Гранта? Источник сообщает, что ее выпуск будет продолжен — ею окончательно дозагрузят «внедорожную» третью линию, отведенную для Niva Legend и Lada Niva Travel.
На главном конвейере АВТОВАЗа есть еще линия B0, где сейчас делают машины французского и российского брендов на одноименной платформе — XRAY, Largus и «старые» Renault Logan и Sandero. Эта линия, согласно приведенным данным, станет «кроссоверной»: там будет идти сборка нового Renault Duster и Lada Niva нового поколения (Нива-3), которые также унифицированы по платформе CMF-B LS.
Отдельный вопрос — это перенос мощностей московского завода Рено Россия на территорию законсервированного ЛЗТ. Под данным источника, окончательного решения до сих пор не принято, и если это и произойдет, то после 2026 года.
- А вот с обликом новой Нивы ясность, наконец, наступила — на АВТОВАЗе утвердили дизайн перспективного внедорожника.
Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС