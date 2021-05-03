АВТОВАЗ сделал Весту немного лучше

Инженерами предприятия были разработаны новые верхние опоры амортизаторов задней подвески.

Теперь Весты не будут издавать посторонние шумы во время движения по мелким неровностям, которые появлялись из-за несовершенства задних верхних опор амортизаторов. Бороться со стуками приходилось кустарно — например, при помощи подкладки шайб. Теперь этого делать не нужно и достаточно заменить верхние опоры заднего амортизатора на новые.

«По факту наличия замечаний (жалобы на стук в задней части автомобиля при проезде мелких неровностей, например, наледь, на небольших скоростях 15–25 км/ч) нашими специалистами был проведен анализ, сформирован и реализован соответствующий план: изменена конструкция опоры — увеличена толщина резинового элемента, изменен корпус опоры, характеристики опоры. Старт продаж автомобилей с изменениями — февраль 2021 г. Смены поставщика не было», — приводит Лада.Онлайн пояснение пресс-службы АВТОВАЗа.

Фото: АВТОВАЗ