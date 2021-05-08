Обновленный Skoda Kodiaq — объявлены цены — журнал За рулем

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Обновленный Skoda Kodiaq — объявлены цены

Популярный и в нашей стране кроссовер можно приобрести и в 7-местном исполнении.

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Skoda представила обновленный Kodiaq

В Европе стали известны цены на обновленный Skoda Kodiaq, который отличается новыми бамперами, более вертикальной решеткой радиатора и узкой оптикой. Стоимость автомобиля, который появится в дилерских центрах в середине лета, составит от 29 680 евро или примерно 2,66 млн рублей.

Для нас эта цена ничего не говорит — в России кроссовер стоит от 1 829 000 рублей. Но примечательно, что цена в Европе немного снизилась. Дорестайлинговый Kodiaq стоит, например, в Германии 29 990 евро — на 310 евро или примерно 28 тысяч рублей дешевле.

Будет ли снижена стоимость и в России — неизвестно и сомнительно. Но можно ожидать, что скачка стоимости не будет.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

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