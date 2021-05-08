Популярный и в нашей стране кроссовер можно приобрести и в 7-местном исполнении.

Материалы по теме Skoda представила обновленный Kodiaq

В Европе стали известны цены на обновленный Skoda Kodiaq, который отличается новыми бамперами, более вертикальной решеткой радиатора и узкой оптикой. Стоимость автомобиля, который появится в дилерских центрах в середине лета, составит от 29 680 евро или примерно 2,66 млн рублей.

Для нас эта цена ничего не говорит — в России кроссовер стоит от 1 829 000 рублей. Но примечательно, что цена в Европе немного снизилась. Дорестайлинговый Kodiaq стоит, например, в Германии 29 990 евро — на 310 евро или примерно 28 тысяч рублей дешевле.

Будет ли снижена стоимость и в России — неизвестно и сомнительно. Но можно ожидать, что скачка стоимости не будет.

Шкода показала, какой моделью со временем заменит Rapid.

Фото: Skoda