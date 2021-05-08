Тормозные суппорты со светодиодной подсветкой, управляемой со смартфона, представила компания Brembo.

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Brembo — мировой лидер в области тормозных технологий, но его новая концепция суппортов G Sessanta — очень странная идея. На них есть светодиодные полосы, управлять цветом свечения которых можно через приложение для смартфона.

В опубликованном видео G Sessanta установлены на мотоцикле. Однако в Brembo заявили, что новая концепция суппорта применима и в автомобилях.

В компании считают, что у новых суппортов с подсветкой есть два основных применения. Во-первых, это круто и эстетично. Нетрудно представить, как они будут выглядеть на фоне ночного города, переливаясь всеми цветами радуги.

Во вторых, это новый уровень связи тормозов с водителем: мигающий красный свет, например, может напоминать о том, что пришло время менять колодки, либо это может оповестить всех вокруг об экстренном торможении.

Внешний вид G Sessanta перекликается с дизайном первого тормозного суппорта Brembo образца 1972 года и прекрасно сочетается с тормозными дисками Greentive Brembo с зеркальной отделкой — свет будет прекрасно отражаться от них.

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Фото, видео: Brembo