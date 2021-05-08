Нештрафуемый порог 19 км/ч отменят только в городах

МВД и Минтранс представят свои соображения на этот счет до 1 августа 2021 года.

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Пока за превышение скорости на 19 км/ч в России не штрафуют. С учетом погрешности показаний спидометров на трассах безнаказанно можно ездить, держа стрелку на 110 км/ч, а в городах — на 80 км/ч. Там где ограничение скорости составляет 50 км/ч (а таких мест сегодня очень много), ехать можно со скоростью 69 км/ч. Знаки ограничения 50 км/ч стали своего рода ответом ГИБДД на введенный нештрафуемый порог 19 км/ч, чтобы оставить скорость городского трафика на прежнем уровне.

Теперь нештрафуемый порог предлагают снизить до 9 км/ч. Хотя бы в городах. Инициатором этого стал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. В итоге дело идет к логической развязке — правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу высказаться по этому вопросу до 1 августа 2021 года, пишет «Коммерсантъ». И от них ждут согласованного мнения.

Если порог в итоге будет снижен с 19 до 9 км/ч, то ездить в городах мы будем не быстрее 59 км/ч, так как многочисленные знаки ограничения скорости 50 км/ч вряд ли уберут. В результате вырастет количество штрафов, а водители будут меньше следить за дорогой, уделяя больше внимания показаниям спидометров, считают эксперты.

Можно ли оспорить штраф за «среднюю скорость»? Ответ вы найдете здесь.

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