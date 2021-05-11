Бензин, газ, электричество: подсчитали, на чем дешевле ездить

В этом состязании кошельков победило электричество, подсчитал специалист.

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В своих расчетах эксперт принял за условия годовой пробег автомобиля в 30 тысяч километров; цену на бензин АИ-92 в 45 рублей за литр с расходом топлива в десять литров на 100 километров; цену на газ (метан) 20 рублей за кубометр с расходом метана десять кубометров на 100 километров; цену на электроэнергию для населения в пять рублей за киловатт-час (дневной тариф) и два рубля за киловатт-час (ночной тариф) с расходом энергии в 30 киловатт-час на 100 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Александра Амирагяна.

Исходя из заданных условий, оказалось, что топливные затраты владельца электромобиля за год составят от 18 тысяч до 45 тысяч рублей (зарядка в Москве по ночному или дневному тарифу соответственно).

Это гораздо ниже топливных затрат владельца бензинового (135 тысяч рублей) и газового автомобиля (60 тысяч рублей). Но цифры становятся сопоставимыми, если сравнивать газовый автомобиль с электромобилем при зарядке по дневному тарифу — разница составляет около 15 тысяч рублей в год.

Однако, по словам эксперта, можно сэкономить, если пользоваться бесплатной зарядкой (в Москве есть такие станции), также следует учесть льготы по транспортному налогу на электромобили (около 10–30 тысяч рублей в год в Москве).

При пробеге 30 тысяч километров в год экономия владельца электромобиля по топливу и транспортному налогу может составить около 100–150 тысяч рублей в год по сравнению с бензиновым автомобилем, и около 25–90 тысяч рублей в год по сравнению с газовым автомобилем, подсчитал специалист.

Если сравнивать газовый автомобиль с бензиновым — экономия составит около 75 тысяч рублей в год. Переоборудование бензинового автомобиля на газ окупится примерно в течение года, в зависимости от класса машины и стоимости оборудования.

Ранее в Минэнерго поделились «реальной» ценой бензина АИ-92 : если бы не демпфирующий механизм, стоимость одного литра в некоторые периоды могла бы превысить 50 рублей.

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