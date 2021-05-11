Заработать своим авто: запустился «народный каршеринг»

Сервис «Рули», который позволяет вам «дать порулить» другу или знакомому — а точнее, сдать ему свой автомобиль в аренду — в тестовом режиме запустился в Москве и Санкт-Петербурге.

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Пока открыта регистрация для первых 100 участников, уже зарегистрированные сейчас проходят проверку Дептранса. Они бесплатно получат телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто.

Чтобы получить возможность заработать на аренде своей машины, нужно скачать приложение, зарегистрироваться, подписать договор об установке оборудования и готовности минимум дважды в неделю предоставлять свою машину для поездок.

По правилам сервиса, машину можно будет доверить только людям из списка своих телефонных контактов, сообщают «Известия». Эти люди смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов. Есть и другие правила.

У автомобиля, задействованного в сервисе, ключ зажигания должен находиться в постоянном доступе, и тут авторы проекта предлагают три варианта: установка кнопки start/stop, вклейка ключа в замок или же хранение его в бардачке. Для машины будет действовать полис ОСАГО без ограничения числа водителей, но ущерб компенсируется лишь в случаях, когда виновен не «ваш» водитель, а другой участник ДТП — так что Дептранс рекомендует заранее озаботиться приобретением полиса каско. Штрафы оплачивает нарушитель, определять его будут по дате и времени фиксации.

По мнению представителей Дептранса столицы, сервис «Рули» поможет уменьшить число машин, стоящих без дела на парковке, ведь их смогут использовать ваши соседи, коллеги по работе или друзья.

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Видео: Youtube/Московский Транспорт