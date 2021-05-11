25% водителей не знают, как оказать первую помощь

Специалисты задали автолюбителям несколько простых вопросов, чтобы выяснить, насколько они знакомы с правилами оказания первой помощи при ДТП.

Опрос по навыкам оказания первой помощи провел немецкий автомобильный клуб ADAC, думаем, что у нас результаты были бы приблизительно такими же.

Только 55% опрошенных ответили правильно на все вопросы, при этом 52% немцев готовы оказать первую помощь в экстренных случаях. Четверть сомневаются, а еще четверть ответили, что точно не смогут оказать первую помощь.

Каждый новый водитель в Германии должен пройти курс оказания первой помощи, однако часто этот курс оказывается не только первым, но и единственным. Половина респондентов заявили, что последний курс они прошли десять и более лет назад. Почти все респонденты (86%) позвонили бы по номеру 112 или 110, чтобы получить помощь в экстренной ситуации, и только 66% из них знают правильный общеевропейский стандартный номер службы экстренной помощи 112.

Практически все респонденты осмелились бы положить пострадавшего набок. Однако только примерно каждый десятый знал, что таким образом следует перекладывать только пострадавших, которые находятся без сознания, но нормально дышат. Что делать, если человек без сознания, но дышит слабо или вообще не дышит — на этот вопрос сразу смогли ответить только половина респондентов.

Большинство из них затруднились ответить на вопросы о реанимации. Хотя две трети знали, что человека без сознания кладут на твердую поверхность, только около 10% знали точное соотношение компрессий грудной клетки (30 раз) ко вдохам «рот-в-рот» (2 раза). 7 из 10 респондентов знали, что компрессия грудной клетки также возможна без вдыхания, например, из-за повышенного риска инфицирования (например, при пандемии).

В чрезвычайной ситуации респонденты хотели бы иметь навыки, чтобы оказать первую помощь. 68% высказались за юридическое обязательство регулярно обновлять навыки оказания первой помощи. 65% заинтересованы в приложении для оказания первой помощи на своем смартфоне, чтобы обновить свои знания.

В Германии существует законная обязанность по оказанию первой помощи, при этом лицам, оказывающим такую помощь, не нужно опасаться, что они понесут ответственность за ошибки в экстренной ситуации. Действует общее положение: просто не помогать — неправильное решение.

Если состояние здоровья пострадавшего ухудшается или даже он умирает, лицо, оказывающее первую помощь, обычно не подлежит судебному преследованию, если помощь была оказана с должной осторожностью, то есть с учетом личных знаний и навыков и в соответствии с обстоятельствами.

А вот неоказание помощи карается законом. Согласно статье 323 Уголовного кодекса Германии (StGB) существует риск штрафа или даже тюремного заключения на срок до одного года. Никто не должен делать больше, чем может, но обезопасить место аварии и позвонить в службу экстренной помощи — обычное требование для всех, даже во времена коронавируса.

В ходе исследования были опрошены 3630 человек в Германии в возрасте 18 лет и старше в период с 9 февраля по 3 марта 2021 года во всех федеральных землях. При этом надо понимать, что водительские права есть у большинства жителей страны. Кроме того, речь идет о знаниях по оказанию первой помощи, а значит, на месте ДТП могут оказаться и пешеходы, их знания так же важны, как и знания водителей.

Не умеете оказывать сложную медицинскую помощь — лучше за это и не браться, чтобы не навредить, считает наш юрист. И если в результате неумелых манипуляций он скончается, вас еще и привлекут к уголовной ответственности за причинение вреда по неосторожности.



Фото: Depositphotos