Водитель начинает избегать ночных поездок или поездок по автомагистралям и использует автомобиль только для поездок на короткие расстояния и по знакомым маршрутам — все это признаки деменции, недуга, которого особенно боятся пожилые люди.

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Американские исследователи теперь собираются использовать данные с телематических систем для раннего обнаружения болезни. С 2015 по 2019 год ученые постоянно наблюдали за 3000 активных водителей в возрасте от 65 до 79 лет. После анализа данных с телематики у 33 из них было диагностировано легкое когнитивное расстройство, а у 31 — деменция. Точность прогноза составила 88%, отметили в Geriatrics Journal.

Деменция — это то, чего особенно страшатся пожилые люди. По данным Немецкого общества болезни Альцгеймера, в настоящее время в Германии проживает 1,6 миллиона человек, у которых есть признаки этого недуга, в среднем врачи фиксируют до 900 новых случаев в день, большинство из которых приходится на людей старше 65 лет.

Черный ящик, установленный на борту транспортного средства, способен отслеживать 29 различных параметров, к которым относятся случаи экстренного торможения, поведение при ускорении, соотношение углов поворота влево и вправо, продолжительность поездки и количество поездок, начинающихся и заканчивающихся по месту жительства. По мнению исследователей, именно потому, что вождение автомобиля — это непростое занятие, требующее быстроты реакции, моторики и постоянного анализа ситуации на дороге, автомобиль прекрасно подходит для прогнозирования заболеваний, связанных с работой мозга.

Причиной исследования стало ожидаемое увеличение числа водителей пожилого возраста (от 65 лет и старше) в США до 63 млн человек к 2030 году (в настоящее время 42 млн). Нетипичные изменения стиля вождения и безопасности вождения были определены как ключевые факторы возможных когнитивных расстройств. Например, предвещать появление негативных симптомов может следующее поведение водителя: он начинает избегать ночных поездок или поездок по автомагистралям, значительно снижает свою среднюю скорость и использует автомобиль только для поездок на короткие расстояния и по знакомым маршрутам. Оценка примерно 90 000 комплектов данных, в которых учтены возраст, пол, происхождение, уровень образования и сведения о вождении, оказалась наиболее точным инструментом прогнозирования. Без данных с машины точность медицинского прогнозирования падает до 53%.

Цель данного исследования — увеличить раннее выявление таких расстройств, пока они еще поддаются лечению.

Этому пожилому мужчине деменция не грозит, он не теряется в сложных ситуациях и лучше молодых помнит законы физики.



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