Нога из багажника? Не факт, что это похищение

Более подробно об инциденте рассказала полиция в своем твиттер-аккаунте.

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Полиция австралийского штата Квинсленд стала получать тревожные сообщения от местных жителей, которые видели на дороге красную машину, из багажника которой торчала мужская нога.

Был объявлен план «Перехват», и эту машину обнаружили в пригороде Слакс-Крик. пишет в Твиттере полиция Квинсленда.

В ходе разбирательства выяснилось — таким образом хозяин автомобиля решил разыграть горожан. И, говорит, что не ожидал, настолько перепугает жителей, хотя это и странно: на что-то же он рассчитывал?

Самое обидное, что полиция провела работу, а за муляж ноги шутнику ничего не грозит. Но стражи закона все равно нашли, к чему придраться — состояние автомобиля так себе, и резина совершенно лысая. Вот за это водителю и придется ответить.

Этот парень ухитрился угнать автомобиль полиции и проехать на нем 50 км без помощи рук.



Видео: YouTube