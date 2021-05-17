ГИБДД освоила новый способ ловли нарушителей

Выявление нарушителей ведется с помощью специального мобильного приложения, установленного на смартфоны инспекторов.

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В ГИБДД рассказали о новом приложении, которое помогает инспекторам в режиме онлайн выявлять на дорогах незарегистрированные транспортные средства, а также лишенных прав водителей.

В частности, в Екатеринбурге был проведен рейд по выявлению лишенных прав водителей, управляющих автомобилями и машинами, не стоящими на учете в ГИБДД.

Остановившись на перекрестке, экипажи сканировали номерные знаки проезжающих автомобилей с помощью установленного на смартфон мобильного приложения и получали уведомления каждый раз, когда перекресток проезжала машина, водитель которой был лишен прав, или транспортное средство, не стоящее на учете. Все эти автомобили останавливались и проверялись.

«За два часа рейда сотрудники получили более 15 специальных уведомлений от системы мобильного приложения. В пяти случаях информация подтвердилась. При управлении автомобилями задержаны водители, лишенные специального права, причем один из них ранее лишен права управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении обоих водителей составлены материалы по ст. 12.7, которые в ближайшее время будут рассмотрены в суде. Водителям грозят крупные штрафы или административный арест», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Также были выявлены три автомобиля с прекращенной регистрацией.

Инспекторы ДПС получат право отправлять автомобили на внеочередной техосмотр.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области