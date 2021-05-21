Камерам на дорогах дадут доступ к счетам водителей

В Минюсте предлагают автоматически списывать деньги со счетов нарушителей, и соответствующий законопроект уже проходит согласование.

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Предполагается, что деньги будут автоматически списываться со счетов тех нарушителей, которые не оплатили штрафы с камер в срок или не начали процедуру обжалования.

Для этого Минюстом разработан законопроект, предусматривающий упрощенный порядок, согласно которому информационная система сможет списывать деньги самостоятельно без привлечения судебных приставов. В ведомстве осознают, что автоматическая система может списывать средства неправомерно, и работают над способами защиты.

Для того, чтобы система заработала, необходимы поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об организации исполнения госуслуг» и, как пишет «Коммерсантъ», данные поправки уже разработаны и поддержаны Минфином. Вскоре законопроект должен быть размещен на сайте regulation.gov.ru.

На оплату штрафов законами отводится 60 дней, причем многие штрафы можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Для обжалования отводится 10 дней. В случае бездействия нарушителя к делу подключаются судебные приставы, которые уведомят его о наличии долга заказным письмом, и если реакции не последует в течение еще 5 дней, то начинается исполнительное производство с последующим списанием средств со счета нарушителя, в том числе 7% исполнительного сбора.

«О многих штрафах мы не знаем, пока их не начинают списывать приставы. Если этот процесс упростить, государство облегчит себе задачу по сбору штрафов. Такие инициативы должны компенсироваться повышением гарантий прав граждан и особенно введением ответственности должностных лиц как за незаконное вынесение постановлений, так и за поспешное списание денег, когда не вступившие в законную силу штрафы направляются приставам для исполнения, и потом гражданину приходится долгие месяцы все это обжаловать», — отметил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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