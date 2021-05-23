Самый большой и мощный КАМАЗ: подробное видео

Помимо внушительных характеристик, есть в машине и скрытые от глаз «фишки» в плане безопасности: например, автоматика не даст поднять кузов, если есть вероятность бокового опрокидывания.

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Карьерный самосвал КАМАЗ-65807 с кабиной К5 производитель впервые представил в апреле. Youtube-канал MotorProject подготовил о новинке детальный видеообзор. Внимания машина действительно достойна, ведь это самый мощный, самый тяжелый, самый крупный и — самый новый представитель самосвалов челнинской автомарки.

По сравнению с предшественником КАМАЗ-65805, новый пятиосный монстр имеет увеличенную на 5 тонн грузоподъемность — теперь она составляет 65 тонн, а полная масса грузовика достигла 95 тонн! Поэтому мощность двигателя также подняли — до предельных для нынешней итерации мотора Р6 550 л.с. Коробка передач — известная по предшественнику Allison-4700.

А вот мосты пришлось использовать уже иные. Они по-прежнему поставляются Sisu, но грузоподъемность каждой передней теперь составляет не 11, а 13 тонн, а каждой задней — не на 21, а на 23 тонны. Пятый мост — не только ведущий (как четвертый и третий), но и управляемый.

Колея автомобиля стала шире — этот КАМАЗ уже нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования. Однако куда важнее то, что грузовая платформа, как и задумывалось, тоже стала шире — и теперь лучше подходит для загрузки карьерными самосвалами. Геометрический объем кузова вырос на четыре куба — с 26 до 30 куб.м.

Вполне вероятно, что «самым-самым» этот КАМАЗ является временно, ведь производитель анонсировал создание линейки самосвалов с грузоподъемностью до 70 тонн. А более производительные моторы с отдачей порядка 700 сил уже поступили на испытания.

Видео: Youtube/MotorProject