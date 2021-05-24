Премьера новой модели чешского бренда может состояться в ближайшие недели.

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Концерн Volkswagen AG готовит сразу несколько кросс-купе на платформе MEB. Например, Audi Q4 E-Tron Sportback и VW ID.5, дебют которого должен состояться до конца 2021 года, а также Skoda Enyaq GT (название еще не подтверждено), созданный по мотивам концепта Vision iV.

Прототип новой Шкоды замечали на дорогах уже дважды — в сентябре и декабре 2020 года. Теперь Enyaq GT показался без камуфляжа, но качество снимка неважное. Это полноприводный электрический кроссовер, мощность которого, как и у двухмоторного VW ID.4 GTX, будет достигать почти 300 л.с. и 340 Нм.

Это не первое кросс-купе компании Skoda. На китайском рынке продаются купеобразные кроссоверы Kamiq GT и Kodiaq GT. Что касается Skoda Enyaq GT, то автомобиль станет первой глобальной моделью в таком кузове.

Компания готовит электрическую замену для Skoda Rapid.

Фото: instagram.com, Skoda