Сбер открыл подписку на автомобили — журнал За рулем

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Сбер открыл подписку на автомобили

Арендовать автомобиль через сервис СберАвтоподписка можно на срок от полугода до 3 лет.

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СберАвто и СберЛизинг открыли сервис СберАвтоподписка, который до сих пор тестировался и был доступен только для сотрудников Сбера. Для того чтобы арендовать автомобиль, следует воспользоваться приложением на сайте СберАвто.

Среди условий подписки — первый арендный платеж и возвратный страховой депозит. В ежемесячные платежи входят плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, транспортный налог, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО.

Воспользоваться новой услугой Сбера могут люди старше 21 года, водительский стаж которых составляет не менее одного года.

Фото: Сбер

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