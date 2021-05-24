Сбер открыл подписку на автомобили

Арендовать автомобиль через сервис СберАвтоподписка можно на срок от полугода до 3 лет.

Материалы по теме Aurus Senat начали предлагать по подписке

СберАвто и СберЛизинг открыли сервис СберАвтоподписка, который до сих пор тестировался и был доступен только для сотрудников Сбера. Для того чтобы арендовать автомобиль, следует воспользоваться приложением на сайте СберАвто.

Среди условий подписки — первый арендный платеж и возвратный страховой депозит. В ежемесячные платежи входят плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, транспортный налог, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО.

Воспользоваться новой услугой Сбера могут люди старше 21 года, водительский стаж которых составляет не менее одного года.

Мы уже писали, что, например, Лада Веста по подписке на три года обойдется в 14 950 рублей в месяц — итого 538 200 рублей за все время подписки.

Фото: Сбер