Сотрудники АВТОВАЗа смогут принимать душ во время работы

Все из-за жары — чтобы ей противостоять, будут организованы специальные перерывы. Правда, не очень большие.

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Работникам прессового производства АВТОВАЗ разрешил принимать душ прямо в ходе рабочей смены. На подобные меры на Волжском автозаводе пошли в связи с жаркой погодой. Скан соответствующего приказа разместило в социальной сети ВКонтакте сообщество «Тольятти». Все описанные в приказе дополнительные меры будут применены, если температура на рабочих местах достигнет +27 °C.

В приказе говорится, что при наступлении жары начальникам цехов и отделов надлежит предоставить работникам дополнительные 10-минутные перерывы (по одному в дневную и ночную смены и два в вечернюю), в течение которых сотрудники смогут отдыхать в кондиционируемых помещениях, проветриваться на улице и пользоваться душевыми, расположенными в гардеробных помещениях.

В комментариях к посту работники высказывают сомнения в том, что в отведенное время можно успеть принять душ, опасаются, что за опоздание с перерыва их могут лишить премии, а также призывают начальство увеличить время перерывов и снизить нормы работ. Прессовое производство АВТОВАЗа считается одним из наиболее страдающих в жару. В прежние годы крышу корпусов ПрП приходилось поливать водой из гидрантов, чтобы отчасти снизить температуру в помещениях.

На производствах АВТОВАЗа грядут большие перемены: в скором времени сборку Lada Niva Travel будут переносить.

Фото: DPA/TASS