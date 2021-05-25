Половина россиян готовы пересесть на электрокары. А вы?

Многие и пересели бы, но считают их слишком дорогими.

Приобрести электромобиль хотели бы 45% опрошенных россиян, остальные 55% не рассматривают такую возможность, говорится в исследовании РГС-банка, на которое ссылается агентство «Прайм».

Из тех, кто готов купить электромобиль, 37% считают, что таким образом они заботятся об экологии, еще 34% считают, что электрокары безопаснее по сравнению с традиционными машинами, и еще для 17% мотивом является любовь к инновациям и новым технологиям.

По 16% респондентов считают, что электромобили дешевле в обслуживании и их двигатели надежнее бензиновых. И 10% хотят приобрести электромобиль, так как любят следовать модным трендам.

46% россиян останавливает высокая цена электромобиля, 37% — слабый аккумулятор и низкая дальность хода, 29% — отсутствие развитой инфраструктуры в стране, и 12% — недостаточный выбор моделей.

39% россиян поддерживают переход на экологичный общественный транспорт, еще 36% — запрет на въезд в город неэкологичных транспортных средств. 31% предлагают полностью отменить налог на электрокары, а 16% выступают за госсубсидии на малолитражки.

Исследование было проведено в мае, в нем участвовало 1014 россиян старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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