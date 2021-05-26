Камеры уже выписали 2,6 тыс. штрафов за телефон за рулем

Новую функцию камер запустили осенью прошлого года и пока обкатывают в Москве. Но со временем в регионах эта новация также появится.

С начала этого года видеокамеры в Москве зафиксировали 293 водителя, использующих телефон за рулем, сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы. Рассылать штрафы за непристегнутый ремень и разговор по телефону столичный дептранс начал в конце 2020 года, но пока определять эти нарушения способны лишь 8 камер. На основе полученных с камер снимков ГИБДД формирует штрафные постановления.

«Сообщение в 5 слов — около 10 секунд. Автомобиль на скорости 100 км/ч за это время проедет 280 метров. Расстояние, достаточное, чтобы при езде „вслепую“ не заметить пешехода или неожиданно возникшее препятствие и не успеть среагировать», говорится в сообщении ведомства.

Это поведение подвергает опасности вас и всех, кто также находится на дороге, напоминают в ведомстве и призывают быть ответственными и не отвлекаться на телефон за рулем.

Использование во время движения телефона, не оборудованного устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, карается штрафом в 1,5 тыс. руб. по ст. 12.36.1 КоАП «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства».

Столичный департамент транспорта ранее опубликовал карту с расположением всех 8 камер, штрафующих за непристегнутый ремень и телефон.



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