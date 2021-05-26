Путешествия на битопливных автомобилях станут удобнее — журнал За рулем

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Путешествия на битопливных автомобилях станут удобнее

«Новый Шелковый путь», по которому можно проехать от Китая до Европы, оснащают газовыми заправками.

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На днях была открыта первая криогенная автозаправка, которая расположилась на территории Казахстана и заправляет автомобили исключительно сжиженным газом, обслуживая до 12 машин в час. Она является частью будущей инфраструктуры нового международного проекта, в котором принимают участие «Газпром СПГ Технологии» и ООО «Гефест».

«Новый Шелковый путь» станет самым быстрым, коротким и удобным путем из Китая в Западную Европу с соответствующей инфраструктурой. Оборудование газовых заправок на маршруте сделает путешествия и грузоперевозки дешевле в два раза, подчеркивает председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ Технологии» Алексей Кахидзе.

Чтобы удешевить доставку грузов в Россию и другие страны, ООО «Гефест» планирует поставить в нашу страну 3000 битопливных тягачей SAIC-IVECO китайского производства, 20 из которых, следующих в Россию, заправлялись на новой АЗС в день ее открытия. Наличие нескольких подобных заправок по пути из Китая в Европу позволит не отклоняться от маршрута. Даже одна такая заправка дала возможность выстроить оптимальный для грузовиков маршрут, отметил директор ООО «Гефест» Денис Барба.

Фото: Depositphotos

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