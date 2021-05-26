Нам рассказали, сколько денег мы тратим на штрафы

91,7% штрафов связаны с превышением скорости, а у большинства опрошенных сумма варируется от 500 до 1000 рублей.

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Аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД», в базе которого 5 млн машин — каждый девятый автомобилист, провели исследование и выяснили, за что автомобилистам приходят штрафы, сколько они на них тратят и как оплачивают.

Пользователям сервиса предложили заполнить анкету с вопросами о социально-демографических характеристиках и о том, как они получают и оплачивают штрафы. Любой из вопросов можно было пропустить или ответить на него в свободной форме.

Сколько штрафов получают

Анализ данных показал, что уведомления о штрафах за последний год получали 92,8% автомобилистов. В среднем в год водители получают от одного до пяти штрафов. 52,8% признались, что за год им пришло 1–2 штрафа, 28,2% получили 3–5 штрафов, 11,6% — 5–10 штрафов и наконец 7,4% получили более 10 штрафов.

За что штрафуют

Наибольшая их часть (91,7%) связана с превышением скорости. Это нарушение в основном фиксируют камеры на дорогах. Также в топе несоблюдение требований знаков и разметки (11,3%), парковка в неположенном месте (5,2%), неостановка перед стоп-линией (3,9%), проезд на запрещающий сигнал светофора (2,7%), движение по полосе для общественного транспорта (2,2%), движение по обочине (2%), поорот налево или разворот в неположенном месте (1,7%), езда с непристегнутым ремнем (1,5%) и нарушением тонировки стекол (1, 2%)..

На сколько штрафуют

Сумма штрафа у 89,6% опрошенных составила от 500 до 1000 рублей. Это связано с тем, что самое распространенное нарушение — превышение скорости до 40 км/ч, и штрафуют за это всего на 500 рублей, до 60 км/ч — на 1000–1500 рублей. Еще 4,7% получили штрафов на сумму от 1000 до 2000 рублей. «Рекордсменов», штрафы которых за год составили свыше 10 тыс. рублей, оказалось всего 0,5%.

Как штрафы оплачивают и оспаривают

Почти все водители (99,5%), которые оплачивают штрафы, делают это в первые 20 дней, чтобы получить скидку. Мешает оплатить штраф со скидкой зачастую то, что уведомление приходит слишком поздно (33,6%) или не приходит вообще (19,8%).

Всего 14,1% хоть раз оспаривали штрафы, а 85,9% никогда этого не делали. Это непросто: онлайн пока можно пожаловаться только на штраф за парковку в Москве. В остальных случаях придется готовить жалобу и пакет документов, нести или отправлять по почте в ГИБДД, либо обращаться в суд.

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99,3% водителей ответили, что их не лишали прав за нарушения в прошедшем году. Это не удивительно: подавляющие число штрафов приходит с камер, а протокол о лишении прав по закону может составить только инспектор на дороге.

А оштрафуют ли байкера за телефон, если его засечет камера? Ответ найдете тут.



Фото: Артем Коротаев/ТАСС