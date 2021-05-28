Новая Веста в топ-версии замечена в Москве

Прототип рестайлингового универсала Lada Vesta SW заметили в Москве — снимки закамуфлированной машины разместил Drom.
Автомобиль запечатлен стоящим около одного из фирменных автосалонов Lada. Источник предполагает, что машину привозили в столицу для ознакомления сотрудников дилерской сети.
Напомним, такие закамуфлированные универсалы ранее фотографировали на дорогах Тольятти и Сургута в ходе дорожных испытаний.
Судя по некоторым деталям, ранее уже попадавшим в объекты фотошпионов, в столице оказалась комплектация с топовыми опциями: бесключевым доступом и черной крышей. Обращают на себя внимание и диски колес с новым дизайном.
Кроме того, уже известно, что в максимальной комплектации у обновленной Весты будут зеркала с электроприводом и индикаторами слепых зон, передние (в дополнение к задним) парктроники, омыватели фар и выступающий над панелью (предположительно — вертикальный) экран мультимедийного комплекса.
Внешне машины в дорогих версиях будут отличаться от бюджетных светодиодными фарами (в начальных комплектациях — галогенки), а суть освежения облика сведется к новой форме фар, иному дизайну радиаторной решетки, бамперов и задних фонарей, которые также станут светодиодными.
- По предварительным данным, производство обновленного семейства стартует в Ижевске в начале 2022 года, однако после 2025 года АВТОВАЗ откажется от использования платформы Vesta.
Фото: Алексей Степанов/drom.ru, ВКонтакте/Avtograd News