Блогер показал заброшенный автосалон Lada во Франции

Здесь множество экспортных автомобилей Lada: «классика», Нивы, «девятки», «десятки»...

Блогер Ярослав Левашов доехал до «того самого заброшенного автосалона» во Франции, о котором ходят легенды.

Расположен он в провинциальном городке Маска, рядом с улицей дешевых отелей, а недалеко пролегает платная трасса А7.

Интересно, что даже на улице блогер вынужден находиться в защитной маске, во Франции карантинные меры соблюдаются строго, местным жителям до сих пор можно только на 10 км отходить от дома, а нахождение на улице без маски карается штрафом в 600 евро. Учитывая, что повсюду установлены видеокамеры, Ярослав не рискнул снять маску.

Также он все время опасался, что вот-вот нагрянет полиция — хозяин машин очень не любит, когда вторгаются на его территорию.

Блогер говорит, что зрелище странное — машины все явно не новые, полуразобранные, всех моделей, которые выпускались на АВТОВАЗе, еще на старых зарубежных номерах. Есть и в тюнинговом «обвесе».

Внутри салона за застекленными окнами стоят«одиннадцатая» и «двенадцатая» — вот эти машины сохранились неплохо.

Расположен «Гараж Жильбер» на территории старой и тоже заброшенной заправки.

«Это не автосалон, а коллекция безумного человека», — полагает блогер.

Впрочем, в комментариях с ним поспорили. На здании вывеска «Conсessionaire Lada», что означает «дилер Лада». Выходит, «Гараж Жильбер» (Gilbert) продавал, ремонтировал и т. д. автомобили нашей марки. А потом, скорее всего, обанкротился, так как все меньше желающих ездить на российских «тазиках», не отвечающих никаким требованиям безопасности и экологичности.

В целом зрелище довольно печальное. «Жаль, машины просто умирают», — заключил другой ютубер.

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Видео: YouTube