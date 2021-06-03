Мотоциклы: их тоже учат переговариваться

Сетевые мотоциклы? Это уже наше ближайшее будущее — они, как и автомобили, смогут обмениваться данными.

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Connected Motorcycle Consortium или CMC — это название рабочей группы, в которой ведущие производители мотоциклов разрабатывают новую технологию безопасности: сетевой мотоцикл. Транспортные средства, подключенные к сети, будут общаться друг с другом независимо от марки и смогут предупреждать себе подобных и своих водителей об опасности. Обмен может происходить по технологии WLAN или 5G.

Обмениваться они смогут такими важными данными, такими как расположение на дороге, тип транспортного средства, направление движения, скорость, маневры резкого торможения, вмешательство в процесс управления помощников водителя. Но происходить это будет в анонимном, зашифрованном виде, без возможности манипулирования информацией.

В рабочей группе утверждают, что мотоциклы также будут играть важную роль в обсуждении сетевого трафика. Конечная цель — это общий стандарт для всех транспортных средств на дороге.

«Это предотвратит 70% всех дорожно-транспортных происшествий на перекрестках», — говорит представитель CMC.

Новая технология включает в себя высокоточный GPS, процессор для генерации сигнала и маршрутизатор, а также антенну для отправки и приема.

Устройство может не зависеть от сетей сотовой связи или облака данных и обрабатывать только данные, которыми обмениваются транспортные средства. Дальность приема сигнала — от 200 до 1000 метров. После обмена данными между мотоциклами светофоры или железнодорожные переезды также должны иметь возможность «высказаться», отрегулировав проблему, если она возникнет, говорят разработчики.

Внешне «умный» мотоцикл будет отличаться лишь встроенным интерфейсом. В прототипах это решено через дополнительный дисплей.

В мотосообществе положительно отнеслись к новации, однако считают, что эти системы ни в коем случае не должны отвлекать человека от вождения, их задача лишь снизить риски в неблагоприятных ситуациях.

Пока производители разрабатывают новые технологии, любители разыскивают старые мотоциклы, и найти их удается порой в идеальном состоянии.



Фото: BMW