Секретный концепт BMW показали спустя 17 лет

Его, видимо, не выставляли потому, что в начале века компанию за такие разработки подняли бы на смех.

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BMW представила концепт X6 во время Франкфуртского автосалона 2007 года, и всего через год была запущена серийная версия кросс-купе. Вряд ли в компании тогда думали, что эта модель станет хитом марки.

Но за несколько лет до этих событий инженеры компании разработали нечто, что даже постеснялись показать широкой публике: концепт BMW ICE (Integrated Concept Engineering — интегрированная разработка). Он представляет собой уникальное сочетание купе, родстера и кроссовера.

В его основе лежит платформа X5. Салон концепту достался от Z4, в который добавили два небольших сиденья сзади. В основном над проектом работали специалисты калифорнийского дизайн-центра BMW. Баварская компания хотела получить машину, подходящую для образа жизни обитателей Малибу. В результате получился двухдверный четырехместный спортивный автомобиль с увеличенным дорожным просветом, над которым сегодня уже никто не думает смеяться.

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Концепты часто поражают воображение — для того они и создаются. А вот 7 самых странных рулевых «колес», которыми их оснащали.

Фото, видео: Youtube