Выпрыгнул из грузовика на ходу: видео погони

Он удирал от полицейских, пока не заглох мотор. По счастью, это случилось на самом въезде в город, вдалеке от серьезного трафика.

Материалы по теме Женщина поссорилась с мужем и 10 километров везла его на капоте (видео)

Полицейские Иркутской области заметили на трассе ЗИЛ-131, двигавшийся в сторону города Тулуна с явными нарушениями правил. Инспекторы начали преследование и по громкой связи потребовали у водителя остановиться, но тот продолжил движение и даже увеличил скорость, создавая серьезную опасность для водителей — особенно для тех, кто двигался во встречном направлении.

Полицейские со включенной сиреной продолжали преследовать «веселый» грузовик до въезда в город, где у него начал глохнуть двигатель. Пассажир, находившийся в кабине, решил спрыгнуть, а водитель тем временем все же завел мотор и собирался продолжить бегство, пишет сайт МВД Медиа. Однако проехал горе-гонщик совсем недолго и, осознав, что грузовик уже не оживить, решил также спрыгнуть на ходу. Машина уткнулась в ближайший кювет, а полицейским удалось мгновенно поймать «экстремала».

Это оказался 28-летний житель Тулуна, у которого никогда не было водительского удостоверения, зато налицо имелись все признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования гражданин отказался. В 2016 году он уже привлекался к ответственности за вождение машины в нетрезвом виде. Грузовик, на котором он удирал от полицейских, принадлежит знакомому, в компании которого задержанный, по предварительным данным, и распивал алкоголь. Теперь административная ответственность грозит обоим.

А в Мордовии джентльмен вознамерился бежать из полицейского автомобиля, но не сложилось.

Видео: Youtube / МВД Медиа