Выпрыгнул из грузовика на ходу: видео погони

Полицейские Иркутской области заметили на трассе ЗИЛ-131, двигавшийся в сторону города Тулуна с явными нарушениями правил. Инспекторы начали преследование и по громкой связи потребовали у водителя остановиться, но тот продолжил движение и даже увеличил скорость, создавая серьезную опасность для водителей — особенно для тех, кто двигался во встречном направлении.
Полицейские со включенной сиреной продолжали преследовать «веселый» грузовик до въезда в город, где у него начал глохнуть двигатель. Пассажир, находившийся в кабине, решил спрыгнуть, а водитель тем временем все же завел мотор и собирался продолжить бегство, пишет сайт МВД Медиа. Однако проехал горе-гонщик совсем недолго и, осознав, что грузовик уже не оживить, решил также спрыгнуть на ходу. Машина уткнулась в ближайший кювет, а полицейским удалось мгновенно поймать «экстремала».
Это оказался 28-летний житель Тулуна, у которого никогда не было водительского удостоверения, зато налицо имелись все признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования гражданин отказался. В 2016 году он уже привлекался к ответственности за вождение машины в нетрезвом виде. Грузовик, на котором он удирал от полицейских, принадлежит знакомому, в компании которого задержанный, по предварительным данным, и распивал алкоголь. Теперь административная ответственность грозит обоим.
- А в Мордовии джентльмен вознамерился бежать из полицейского автомобиля, но не сложилось.
Видео: Youtube / МВД Медиа