Неравная схватка: КАМАЗ и трактор против поезда (видео)

Водитель проигнорировал не только знак Stop, но и некоторые конструктивные особенности поезда — видимо, очень торопился....

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Очередной потрясающий воображение сюжет, запечатленный автомобильным видеорегистратором, набирает популярность в соцсетях. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в момент, когда по рельсам шел состав. С одной стороны к переезду подъехал легковой автомобиль, с которого велась съемка, а с другой — бортовой трехосный КАМАЗ с гусеничным трактором в кузове.

Шлагбаум у этого переезда не предусмотрен — лишь знак Stop, который шофер грузовика проигнорировал, а также не учел длинную стрелу, намного выходящую за габарит последней железнодорожной платформы. Не дожидаясь, пока поезд отъедет на безопасное расстояние, камазист ринулся в атаку на стрелу, но схватка КАМАЗа и трактора с поездом оказалось неравной.

Хочется отметить музыкальное произведение, играющее в машине, где стоит регистратор: оно настолько уместно, что воспринимается как умышленно подставленный в ролик саундтрек. А также полную невозмутимость водителя, ведь за все время, что длилась «батальная сцена», он не проронил ни звука. Вполне вероятно, впрочем, что в первые секунды после произошедшего он просто потерял дар речи, и все эпитеты в адрес водителя КАМАЗа прозвучали уже за кадром.

А в Республике Адыгея легковушка застряла на путях прямо перед приближающимся поездом, но всех неожиданно спасли.

Видео: ВКонтакте / Классические автомобили