Взгляните, как гигантский механический динозавр раздирает автомобиль в клочья

Гидравлические лапы и челюсти не оставляют и шанса. Высота робота — более 9 метров.

Вот уже много лет механическое чудо под названием Megasaurus Transformer известно в США — впервые Мегазавр был показан еще в 2009-м, и на той презентации он сносил жилой дом. Сравнительно недавно к Мегазавру присоединилась «сестра» по имени Transaurus, принадлежащая Рику и Шери Доррити. Сейчас у них разные владельцы, но изначально роботы были разработаны одной компанией в рекламных целях. Своей концепцией оба отсылают к оригинальному Робозавру, получившему известность в Штатах еще в конце 1980-х — правда, тот зверь был еще больше.

Тем не менее, 30 футов высоты (более 9 метров) современного Мегазавра производят большое впечатление, когда робот появляется на каком-либо шоу. Несколько последних лет его используют на проводящейся в Харрисбурге (Пенсильвания, США) фермерской ярмарке, где и снято представленное ниже видео. Обычно номера с участием Мегазавра появляются в перерывах между заездами монстр-траков.

Робот Megasaurus, который вы видите в кадре, так же как и его «сестра» Transaurus, построены на шасси танка. В начале представления они выкатываются на арену в сложенном виде, представляя собой некое подобие металлической коробки на гусеницах. Далее в дело вступает гидравлика, благодаря которой робот может встать, двигать лапами и сжимать их, а также орудовать устрашающими челюстями. Кроме того, в голове у этого славного парня установлены огнеметы, но их, к сожалению, разрешается использовать далеко не на каждом представлении.

Если вам нравится, когда от видавшего виды механизма не остается ничего (лишнего), вам стоит взглянуть на гонки автокемперов.

Видео: Youtube / Hot Motors