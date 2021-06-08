АВТОВАЗ остановил выпуск Гранты. Снова

Автомобили перестали сходить сразу с трех производственных линий из-за нехватки комплектующих.

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Производство шести моделей остановилось сегодня на 2–5 дней, сообщили в пресс-службе предприятия. В том числе двух моделей Renault. Это уже не первая остановка конвейеров из-за нехватки комплектующих.

«Незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на АВТОВАЗ продолжается. Линия №1 (платформа B0) будет остановлена 7–9 июня. Линия №3 (Niva Legend) и линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня», — приводит «Российская газета» заявление АВТОВАЗа.

На линии №1 выпускаются четыре модели. Это Lada Largus и XRAY, а также бюджетные модели французского производителя Renault — Logan и Sandero.

Видимо, благодаря большим складским запасам готовых автомобилей, остановка конвейера не скажется на доступности моделей у дилеров, обещают на предприятии.

У АВТОВАЗа были планы по производству Лады Весты в кузове хэтчбек, но они так и остались планами.

Фото: DPA/TASS