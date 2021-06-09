Что общего у нового Nissan Qashqai и игры Pac-Man — журнал За рулем

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Что общего у нового Nissan Qashqai и игры Pac-Man

Стали известны интересные подробности разработки японского кроссовера.

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В Nissan рассказали о том, кто дал новому поколению кроссовера «голос» для общения с водителем. Речь идет о предупредительных звуковых сигналах, которые порой очень раздражают людей.

Nissan вывел эти сигналы на новый уровень, попросив компанию Bandai Namco Group (разработчик игр Pac-Man, Tekken и Taiko Drum Master) создать серию звуков для Кашкая, которые бы говорили о непристегнутом ремне безопасности или открытой двери, чтобы «голос автомобиля был более индивидуальным и характерным».

«Мы хотели сделать восприятие информации от автомобиля проще и придать звукам эмоции, чтобы люди чувствовали бренд Nissan, — говорит ведущий инженер Nissan по звуковому дизайну информации Хироюки Сузуки. — Bandai Namco разработали звуки, дающие людям интуитивное понимание подаваемых машиной сигналов».

Звуки нового поколения будут использоваться не только в Nissan Qashqai, но и во внедорожнике Pathfinder.

Фото, видео: Nissan

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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой ...

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