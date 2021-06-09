Что общего у нового Nissan Qashqai и игры Pac-Man

Стали известны интересные подробности разработки японского кроссовера.

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В Nissan рассказали о том, кто дал новому поколению кроссовера «голос» для общения с водителем. Речь идет о предупредительных звуковых сигналах, которые порой очень раздражают людей.

Nissan вывел эти сигналы на новый уровень, попросив компанию Bandai Namco Group (разработчик игр Pac-Man, Tekken и Taiko Drum Master) создать серию звуков для Кашкая, которые бы говорили о непристегнутом ремне безопасности или открытой двери, чтобы «голос автомобиля был более индивидуальным и характерным».

«Мы хотели сделать восприятие информации от автомобиля проще и придать звукам эмоции, чтобы люди чувствовали бренд Nissan, — говорит ведущий инженер Nissan по звуковому дизайну информации Хироюки Сузуки. — Bandai Namco разработали звуки, дающие людям интуитивное понимание подаваемых машиной сигналов».

Звуки нового поколения будут использоваться не только в Nissan Qashqai, но и во внедорожнике Pathfinder.

Узнать больше о новом Nissan Qashqai вы можете здесь.

Фото, видео: Nissan