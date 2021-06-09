Обновленные BMW X3 и X4: дата продаж и цена

Среднеразмерные кроссоверы BMW подверглись фейслифтингу и должны появиться на рынке в августе.

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В компании BMW объявили, что классический кроссовер X3 и его купеобразный собрат X4 можно будет приобрести уже в августе, цены стартуют от 4 340 000 рублей и 4 660 000 рублей соответственно.

Снаружи автомобили можно будет узнать по обновленной решетке радиатора, новым фарам, которые стали уже полностью светодиодными, и задним фонарям с обновленной графикой, черной окантовкой и более узким рисунком световых элементов. В качестве опции доступны лазерные фары.

Внутри теперь располагаются большие экраны приборной панели и основного дисплея диагональю по12,3 дюйма, а также переработанная центральная консоль, позаимствованная у 4-й серии. На ней удобно скомпонованы различные элементы управления, включая селектор коробки передач, контроллер BMW, а также кнопки запуска двигателя, системы start/stop и электронного стояночного тормоза.

Под капотом автомобиля те же бензиновые и дизельные моторы, мощностью от 184 л.с. до 387 л.с. Все версии обновленных BMW X3 и BMW X4 оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода BMW xDrive. Опционально доступна спортивная автоматическая коробка передач с подрулевыми переключателями.

В новых BMW X3 и BMW X4 предложат широкий перечень доступных систем помощи водителю. За доплату доступен Ассистент вождения, в который включены система предупреждения о выезде из занимаемой полосы движения, ассистент перестроения, система предотвращения фронтальных столкновений с функциями распознавания пешеходов и торможения, а также система помощи при движении задним ходом с предупреждением о помехах, приближающихся в поперечном направлении.

Ассистент парковки Plus базируется на камерах и ультразвуковых датчиках. В него также включены функции кругового обзора и дистанционного 3D-обзора, позволяющего удаленно просматривать изображения вокруг автомобиля на мобильном устройстве.

Недавно компания BMW запатентовала новую идею — камеры заднего вида проецируют картинку на боковые окна автомобиля.



Фото: BMW