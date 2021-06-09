Власти Москвы отложили введение пропусков для грузовиков от 3,5 тонн

Новые правила въезда в Москву для грузовых машин массой более 3,5 тонны будут введены с 1 июля.

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Столичный Дептранс опять отложил введение новых правил для движения грузовиков свыше 3,5 тонн — до 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря.

Некоторые компании уже подали заявки — это Фудсити, Садовод и другие. Однако многим не хватило времени для адаптации — по их просьбам ввод новых правил перенесли на 1 июля.

Дептранс предупреждает, что оформление на сайте mos.ru бесплатное, а те организации, которые предлагают сделать это за деньги, скорее всего будут использовать подложные документы, и перевозчики лишь зря потратят деньги, такие пропуска после проверки аннулируют.

Мало того, те, кто загрузит такие документы, да еще подписанные электронной подписью, будут нести ответственность за мошеннические действия.

Недавно Госдума проголосовала за новый подход к проектированию дорог.



Фото: Артем Коротаев/ТАСС

