Власти Москвы отложили введение пропусков для грузовиков от 3,5 тонн — журнал За рулем

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Власти Москвы отложили введение пропусков для грузовиков от 3,5 тонн

Новые правила въезда в Москву для грузовых машин массой более 3,5 тонны будут введены с 1 июля.

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Столичный Дептранс опять отложил введение новых правил для движения грузовиков свыше 3,5 тонн — до 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря.

Некоторые компании уже подали заявки — это Фудсити, Садовод и другие. Однако многим не хватило времени для адаптации — по их просьбам ввод новых правил перенесли на 1 июля.

Дептранс предупреждает, что оформление на сайте mos.ru бесплатное, а те организации, которые предлагают сделать это за деньги, скорее всего будут использовать подложные документы, и перевозчики лишь зря потратят деньги, такие пропуска после проверки аннулируют.

Мало того, те, кто загрузит такие документы, да еще подписанные электронной подписью, будут нести ответственность за мошеннические действия.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

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