Все новые грузовики Урал в одном видео

Главная жемчужина экспозиции на bauma CTT Russia 2021 — новый бескапотник; смотрим на измененный дизайн кабины и на новый интерьер.

Материалы по теме Урал раскрыл характеристики нового конкурента грузовиков КАМАЗ

На состоявшейся в конце мая выставке bauma CTT Russia 2021 было немало интересных новинок, а одной из центральных экспозиций стоит признать площадку с техникой автомобильного завода Урал. Видеосюжет об этом подготовил Youtube-канал MotorProject. В этот раз ставка представителями завода была сделана не на полноприводные машины, традиционные для Урала, а на новую дорожную технику с колесной схемой 6х4.

Главной новинкой, безусловно, явился новый бескапотный грузовик Урал-С35510 полной массой 35 тонн — напомним, завод показал первые фотографии такой машины и отправил первую партию новой техники заказчику в Екатеринбург в апреле нынешнего года. Кабина Iveco Turbostar, ранее использовавшаяся для внедорожной техники Урал, теперь ставится и на дорожные машины, а в своем новейшем исполнении она обрела освеженный дизайн передней части, а также кардинально обновленный интерьер.

Привлекали внимание и капотные машины — в частности, тем, что их кабины также получили начинку, существенно приближающую Уралы к современным мировым стандартам. Кроме стандартных самосвалов, порадовала экспозиция и спецтехникой на базе миасских грузовиков — заводчане показали созданные в содружестве с компаниями-партнерами автокраны, мусоровоз и даже автогудронатор для дорожных работ.

Все новые самосвалы Урал мы подробно изучали и рассказывали вам об их технических особенностях.

Видео: Youtube-канал MotorProject