Автобус врезался в остановку. Много погибших и раненых

У автобуса, в котором находились люди, отказали тормоза. Несколько человек дожидались транспорта на остановке.

Утром 10 июня в закрытом городе Лесной, который находится в 240 км от Екатеринбурга, у автобуса отказали тормоза, и он врезался в остановку общественного транспорта.

По предварительным данным, на служебном ПАЗе со смены возвращались работники одного из предприятий Росатома — Электрохимприбор. На остановке также находились сотрудники предприятия, направлявшиеся на смену.

В результате ДТП шесть человек погибли, травмы получили пять человек, все они, как и погибшие, направлялись на работу на местное предприятие.

«В 7.20 (5.20 мск) рейсовый автобус на скорости въехал на территорию промышленной площадки комбината. Шесть работников комбината Электрохимприбор погибли. Сейчас на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям», — рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МВД региона.

На место ДТП вылетели три вертолета Центра медицины катастроф.

Попавший в ДТП автобус принадлежит Нижнетуринскому автотранспортному предприятию, сейчас прокуратура выясняет, проходил ли автобус перед выездом предрейсовый осмотр, а водитель — медосмотр.

Как правильно тормозить? Рассказывает профессиональная автогонщица.

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Видео:YouTube