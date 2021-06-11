Toyota показала новый Land Cruiser на бездорожье — видео — журнал За рулем

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Toyota показала новый Land Cruiser на бездорожье - видео

Героем видео стала версия GR Sport, оснащенная множеством интересных систем - это все еще серьезный внедорожник.

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Люди, покупающие Toyota Land Cruiser, ожидают, что автомобиль будет надежным внедорожником. Ряд изменений в новом поколении заставил многих сомневаться, что автомобиль по-прежнему остается вездеходом, несмотря на узкие колеса и турбированные двигатели. Поэтому компания выпустила видео, демонстрирующее, на что способна новая модель.

Land Cruiser оснащен системой Multi Terrain, которая меняет настройки тормозов, подвески и двигателя. Есть режимы «Авто», «Песок», «Грязь» и «Камни». High-range предлагает режимы «Авто», «Грязь», «Песок», «Грязь» и «Глубокий снег». Переключение между этими конфигурациями осуществляется поворотом шайбы, расположенной рядом с рычагом коробки передач.

Новая модель также оснащена системой Crawl Control. При ее активации ускорение становится постепенным, а водителю остается только притормаживать. Кроме того, у системы Crawl Control есть функция помощи в поворотах. При этом притормаживается внутреннее заднее колесо, чтобы позволяет сократит радиус поворота.

Новый Land Cruiser получил блокировки переднего, заднего и центрального дифференциалов, которые активируются с помощью кнопок на центральной панели.

Дорожный просвет нового поколения внедорожника составляет 230 миллиметров. Угол въезда равен 32 градусам, а съезда — 26,5 градуса.

Как все это работает, и на что способен новый Toyota Land Cruiser на бездорожье, вы можете посмотреть в этом видео:

Фото, видео: Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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