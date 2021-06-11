Запчасти ждать не придется: открыли региональный склад Lada

Новый логистический хаб находится на федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург.

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Площадь регионального склада запчастей Lаda в Твери составляет 25 тыс кв.м, а его удачное расположение в Твери позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга по строгим стандартам: запчасти дилерам при плановом заказе доставят уже на следующий день, а срочные заказы выполнят в тот же день.

Кроме того, через удобные московские магистрали можно быстро доставлять грузы в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города.

Таким образом, новый логистический комплекс сможет обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети Lada и 400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах.

На строительство склада ушел всего год, инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб.

Запчастей и расходников Lada на новом складе будет храниться 20 тысяч наименований, при этом площади могут быть расширены. На момент запуска количество мест хранения составляет 93 тысячи, из которых 55 тысяч ячеек предназначены для мелких деталей. При этом современная автоматизация комплекса позволяет обслуживать его силами менее 100 человек.

Новый логистический хаб повысит качество и скорость работы дилерской сети Lada, которая сегодня насчитывает 301 автоцентр и более 1500 магазинов Lada Dеталь.

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Фото: АВТОВАЗ