Наши грузовики могут все: 5 легенд бездорожья в одном видео

В видео собраны эффектные кадры с автомобилями ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, Урал-4320, КРАЗ-260 и ГАЗ-66.

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Советские полноприводные грузовики вызывают уважение во всем мире. У некоторых из них есть достойные «потомки» — совсем недавно мы рассказывали о том, как отнеслись к новому ГАЗ Садко Next в Австралии. Однако именно видеосюжеты с классическими грузовыми внедорожниками создают особое настроение — сразу видно, где именно закладывался наш инженерный потенциал.

Один из таких роликов и предлагает нашему вниманию Youtube-канал «Много техники». Видео примечательно тем, что в нем собрано сразу пять различных машин, символизирующих разные школы советского инжиниринга, но объединенные своим культовым статусом — это ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, Урал-4320, КРАЗ-260 и ГАЗ-66.

Еще одна интересная черта показанного видеоматериала в том, что большая часть кадров снята ранней весной, когда мокрый тяжелый снег делает поездки по бездорожью просто нереальными. Но только не для этих автомобилей и их водителей.

Иногда на бездорожье нужна техника полегче — такая, например, как огромный отечественный квадроцикл Росомаха.

Видео: Youtube / «Много техники»