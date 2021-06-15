Преступная халатность: 35 пострадавших при взрыве АЗС в жилой зоне

Возгорание произошло на автозаправочной станции «Еврогаз» в Новосибирске. Рядом расположены жилые дома и склад газовых баллонов.

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ЧП случилось в воскресенье, в 18:04 по местному времени (14:04 мск) на автозаправке в Октябрьском районе Новосибирска: автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа, в результате во время заправки автомобиля загорелись и взорвались резервуары с топливом. Грузовик и машина с топливом сгорели.

Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) уровень сложности. По словам источника ТАСС, было слышно не менее пяти сильных взрывов. При ликвидации пожара сотрудникам МЧС приходилось держаться на безопасном расстоянии.

К 21:48 мск пожар был потушен.

В результате взрывов и пожара число пострадавших (к сегодняшнему дню) составило 35 человек, 20 из них в больнице, в основном с ожогами. Семеро — в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ситуация усугублялась еще и тем, что недалеко находятся жилые дома, также огонь мог охватить расположенную рядом заправку газовых баллонов. Пожарные в срочном порядке вывезли оттуда более 100 баллонов, тем самым предотвратив распространение огня.

Губернатор региона Андрей Травников заявил на оперативном совещании в облправительстве, что причина пожара — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства.

«Период пандемийных надзорных каникул некоторые наши предприниматели воспринимали как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, сотрудникам и окружающим жителям», — сказал он (цитата по информационной ленте агентства ТАСС).

Губернатор попросил разобраться в обоснованности размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов, проверить у компании, которой принадлежит заправка, наличие договоров аренды.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Хозяин заправки задержан, 16 июня будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

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Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области/ТАСС