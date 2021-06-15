Kia Cerato обновился — стильные изменения — журнал За рулем

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Kia Cerato обновился - стильные изменения

Седан оснастили более современными технологиями и освежили его дизайн.

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Никаких серьезных изменений сделано не было — двигатели и коробки остались прежними. Cerato получил современные фары со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые узкие задние фонари и более спортивные бамперы.

В базовых версиях увеличилось число систем безопасности. Например, функция удержания автомобиля в полосе движения, система мониторинга состояния водителя и автоматическое управление дальним светом.

В более богатых версиях добавляется электронный стояночный тормоз, система предотвращения столкновений, функция мониторинга слепых зон и аудиосистема JBL с восемью динамиками.

Продажи обновленного седана Cerato уже начались в Австралии. Скоро обновленный автомобиль должен появиться в продаже и в нашей стране. Возможно, уровень комплектаций при этом будет пересмотрен.

Пока же в России предлагается дорестайлинговая версия седана по цене от 1 349 900 до 1 709 900 рублей.

Фото: Kia

Kia Cerato обновился — стильные изменения

Седан оснастили более современными технологиями и освежили его дизайн.

Kia Cerato обновился — стильные изменения — фото 1254097Kia Cerato обновился — стильные изменения — фото 1254096Kia Cerato обновился — стильные изменения — фото 1254095Kia Cerato обновился — стильные изменения
Kia Cerato обновился — стильные изменения

Седан оснастили более современными технологиями и освежили его дизайн.

Kia Cerato обновился — стильные изменения — фото 1254095Kia Cerato обновился — стильные изменения — фото 1254096Kia Cerato обновился — стильные изменения — фото 1254097Kia Cerato обновился — стильные изменения

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Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

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