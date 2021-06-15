«Росасфальт» — ассоциация, объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме запретить машинам с шипами ездить быстрее 80 км/ч, а летом штрафовать за шипы на 2 тыс. рублей.

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Ассоциация «Росасфальт» написала обращение в правительство, Минтранс, МВД, Госдуму и другие органы власти, где просит принять меры против машин с шипами, которые портят дороги. Так, водителей, использующих покрышки с шипами летом, требуют штрафовать на 2 тыс. рублей, а в целом не разрешать машины с шипами ездить быстрее 80 км/ч и иметь знак «Ш» под стеклом, чтобы их скорость можно было проконтролировать с помощью камер, пишет «Коммерсант», который ознакомился с текстом письма.

Кроме того, регионам рекомендуют установить четкий период времени, когда шипованные шины разрешено использовать. Водителей, которые перемещаются между городами и регионами с разными разрешительными периодами для шипов, от штрафов освободят.

Зачем запрещать?

Шипованные шины наносят непоправимый ущерб дорогам, и это мешает выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», говорится в обращении. К 2030 году в стране должно быть отремонтировано 60% региональных и межмуниципальных дорог, но бесконтрольное применение шипов уже через один-два года приводит к колее на дороге. Компании несут убытки, особенно с учетом повышения цен на битум в 2021 году, а ремонтировать приходится постоянно. При этом нет речи о запрете шипов, лишь о нормировании их использования.

А разве сегодня это разрешено?

Нет. Ездить на шипованных шинах в июне-августе запрещено уже сейчас, но штрафов за это нарушение не предусмотрено. В Минтрансе к предложению отнеслись осторожно и отметили, что сначала нужно все тщательно проанализировать. Поэтому в 2021–2022 годах ведомственный институт РосдорНИИ проведет исследования на тему реального влияния шипов.

Кроме того, проблему стоит решать комплексно, в том числе повышая требования к дорожно-строительным материалам и подходам к выбору асфальтобетонных смесей.

Кто еще «ЗА»?

ГИБДД предложенные ограничительные меры не поддержало. В Госдуме считают, что если дорога платная, этот вопрос могут решать собственники дорог. Им можно дать право ограничивать использование шипованной резины вплоть до полного ее запрета — например, на платных дорогах «Автодора».

Сами шинники напоминают, что помимо шипов на износ дорог влияют такие факторы, как качество покрытия, соблюдение весовых ограничений, интенсивность движения, агрессивность реагентов. И предъявляют свою претензию к дорожникам: работают ли те над повышением прочности покрытия? Нередки нарушения технологии укладки асфальта, и это частая причина ускоренного износа. Так, за рубежом в дорожном строительстве используется резиновая крошка, получаемая после утилизации шин, она повышает устойчивость дороги к износу, но в России эта технология почему-то не прижилась.

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