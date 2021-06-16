Жигули из соцлагеря: эффектный болгарский ВАЗ-2101 (видео)

Некоторые решения по внешности могут показаться спорными, но вот интерьер вопросов не вызывает. У машины полностью измененный салон, перешитый в коричневую кожу.

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Об этом автомобиле от тюнинг-ателье GB Design (Болгария) мы уже рассказывали — первые фотографии интересной вазовской «единички», получившей название VAZ-2101 50th Anniversary Edition, появились в марте 2021 года. В 2020 году исполнялось полвека с момента начала выпуска модели ВАЗ-2101 Жигули, и в болгарской компании решили таким образом отметить юбилей.

Вскоре после публикации первых фотографий автомобиль показали на выставке Auto Show Historical Park, где и было снято представленное видео. Напомним, что построившая машину компания занимается интерьерами, поэтому главные фишки этого ВАЗ-2101 — внутри. У автомобиля измененный салон, перешитый в коричневую кожу.

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Также добавлены акценты из натурального дерева и установлена аудиосистема класса hi-end с корпусами динамиков в стиле ретро. Передние сиденья позаимствованы у одной из моделей Toyota. Панель приборов — от ВАЗ-2106, с оригинальной отделкой; появившаяся центральная консоль переходит в бокс-подлокотник. Кузов подвергся тотальной шумоизоляции.

Европейцы вазовскую классику уважают — в Финляндии, например, запустился прокат советских Жигулей.

Видео: YouTube / BG Camera