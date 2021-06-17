Появились часы «Форсаж» по безумной цене

Выпустил их производитель роскошных часов Jacob & Co. в честь 20-летия франшизы.

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Часы, получившие название Fast & Furious Twin Turbo, стоят 580 тысяч долларов, или 42 миллиона рублей. Выпущены они в количестве всего девять экземпляров.

В основе этих часов лежат часы Twin Turbo компании, которые оснащены двойным трехосевым турбийоном, десятичным репетиром минут и секундомером Pit Board. Все они оснащены 832-компонентным механизмом с ручным заводом JCFM05, а на сапфировой задней крышке выгравирована надпись Fast & Furious Twin Turbo.

Эти часы стали первыми в линейке Twin Turbo, в которых используется титан, а их корпус выполнен из карбона. Также в часах впервые используется инновационный прозрачный материал неоралит.

Увидеть, как ставились и снимались трюки девятого «Форсажа», вы можете здесь.

Фото, видео: Jacob & Co