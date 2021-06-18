АВТОВАЗ готовит подписку на свои машины

Сервис может быть доступен с 2022 года во всех крупных городах России.

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Стало известно, что АВТОВАЗ разрабатывает программу подписки на модели Lada, которая должна быть запущена в 2022 году. Такая услуга набирает популярность по ряду причин, в том числе благодаря появлению поколения рент (от англ. rent — аренда) и тому, что по ежемесячным затратам это выгоднее автокредита, но при этом по окончании договора аренды клиент остается без автомобиля. Подробно автокредиты, потребительские кредиты и подписку на автомобили мы сравнивали в этом материале.

Как стало известно изданию «Ведомости», в данный момент специалисты АВТОВАЗа готовят презентацию для руководства предприятия. Решение же о запуске новой услуги будет принято ближе к концу 2021 года.

Напомним, что по подписке от Сбера Лада Веста обходится примерно в 15 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят налоги, страховки, техобслуживание и ремонт и так далее, исключая бензин, штрафы, затраты на парковку и прочие подобные расходы, связанные со стоимостью вождения, а не владения. При этом источник «Ведомостей» сообщил, что ни один проект подписки на автомобили в России пока на этом не зарабатывает. Это, скорее, имиджевая услуга.

Со стоимостью подписки на иномарки вы можете ознакомиться здесь.

Фото: DPA/TASS