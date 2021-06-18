Нештрафуемый порог скорости пытаются снизить уже не в первый раз.

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На этот раз законопроект о штрафе в 500 рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч в черте города внес депутат-единоросс Родион Букачаков.

Сейчас действует нештрафуемый порог для превышения скорости до 20 км/ч от установленного лимита. Законопроектом предлагается дополнить КоАП положением, что «превышение скорости в населенных пунктах на величину более 10 [км/ч], но не более 20 км/ч — влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

«Отсутствие ответственности за нарушение скоростного режима на величину до 20 км/ч позволяет водителям транспортных средств нарушать правила и осуществлять движение транспортных средств в населенных пунктах со скоростью до 80 км/ч при ограничении 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях со скоростью до 40 км/ч при ограничении 20 км/ч», — отмечает автор.

Законопроект был внесен в Госдуму без официального отзыва правительства, обязательного для поправок в КоАП, поэтому профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству скорее всего вернет документ автору, сообщает ТАСС.

Интересно, что «Единая Россия» ранее не поддержала снижение нештрафуемого порога для автомобилистов при превышении скорости с 19 км/ч до 9 км/ч, которое широко обсуждалось ранее. Тогда инициатором выступал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. В партии посчитали, что такое решение требует предварительного всестороннего анализа.

Фото: DPA/ТАСС