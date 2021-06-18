За один день 18 июня выпало 2/3 месячного объема небесной влаги.

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Над Крымом продолжает бушевать грозовой фронт. Не успели улечься страсти по поводу наводнения в Керчи (МЧС все еще восстанавливает нормальную жизнь в городе), как стихия переместилась на Южный берег Крыма, где, без малого, смыла в море жемчужину побережья — Ялту. Причина — в мощном циклоне, сместившемся в район вершины Ай-Петри, где в одночасье выпало 84 мм осадков.

Это привело к тому, что с горной вершины прямо на город устремились мощные потоки воды и грязи. Соцсети наполнились видеороликами, в которых бурные реки текут по улицам Ялты, смывая на своем пути различные предметы, а иногда и автомобили. Так, в результате подмытия опорной стенки на одной из улиц две машины буквально зависли над разлившейся рекой. Из-за наводнения некоторые улицы просто встали в пробках, потому что водители не рискуют ехать дальше.

Сейчас циклон кружит над Черным морем всего в 300 км от Симферополя. Это станет причиной новых залповых ливней на юге и западе Крыма. В Ялте очень сильный ливень продолжается до 15 часов, выпадет еще 28 мм осадков, то есть примерно три ведра воды на квадратный метр.

Но затем, говорят синоптики, дождь ослабеет и к ночи прекратится вовсе, а в последующие дни погода в Ялте и окрестностях будет возвращаться в привычным летним нормам.

В 2019 году мощный циклон обрушился на Владивосток — там последствия были довольно серьезными.

Видео: YouTube /«Крыминформ», «КРЫМ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ»